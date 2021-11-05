Ляшко анонсував появу в Україні ліків прямої дії на коронавірус

Україна в пріоритетному списку на постачання препарату.

Україна закупить нові ліки прямої дії на коронавірус, наша держава у пріоритетному списку на поставку цього препарату. Підписання документів, орієнтовно може відбутися у листопаді-грудні.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 5 листопада.

Також читайте Операція "вакцинація": як військовому вдалося щепити майже всю Португалію і якими методами заохочують в Україні

Ляшко уточнив, що препарат використовується одразу після появи перших симптомів коронавірусу.

"Кошти у нас заготовлені для купівлі. Україна в пріоритетному списку на постачання через те, що спочатку почала працювати з цією компанією. Наразі тривають підписання договорів, фінальна стадія, і тоді перерахування коштів", - сказав голова МОЗ.

Щодо термінів поставки препарату, Віктор Ляшко відповів: "Коли привезуть не можу сказати, там багато факторів".

Крім того, голова розповів про можливість виробництва китайської вакцини на потужностях України.

"Так, це питання є. І воно пропрацьовується. Я думаю, досить швидко перша вакцина зійде. Це буде не тільки "ковідна", а потенційно це може бути й інактивована вакцина проти грипу. І знову ж таки, компанія українська співпрацює з українськими інститутами, щоб інактивація відбувалася за українськими технологіями у Науково-дослідному інституті", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, наразі в Україні тривають клінічні випробування шести вакцин.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні проходитимуть клінічні випробування таблетки від коронавірусу Pfizer і Merck.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання