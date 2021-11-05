Гойдалки криптовалюти: чому стрімко дешевшає популярний “мемний” альткоїн

Криптомонета Shiba Inu за останній тиждень упала у вартості на 40%.

Станом на п’ятницю, 5 листопада, популярний “мемний” альткоїн Shiba Inu втратив майже половину своєї вартості, хоча ще тиждень тому ця криптовалюта досягла свого історичного максимуму - $0.00008616.

Як повідомляє видання Business Insider, падіння сталося через низку факторів, основним з яких стало виведення монет "китом" — власником значної частки, другої за величиною. Невідомий власник перевів на нові гаманці без подальшого перенаправлення майже $3 млрд у Shiba Inu.

Згідно з даними Coinmarketcap, на цей гаманець припадає лише 7% Shiba inu в обігу, а найбільший — 41%.

Окрім того, інвестори відмовилися від мемних токенів на користь криптовалют з більш реальними прикладами використання, таких як Solana. Цього тижня ця криптовалюта подорожчала на 21%, досягнувши рекордної позначки понад 250 доларів.

Нагадаємо, раніше через помилку на біржі Binance курс біткоїна обвалився приблизно на 87%, опустившись до $8,2 тис.

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