Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч - аналітик PlanB

Біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч - аналітик PlanB

Associated Press

Наразі курс біткоїна - 43,8 тис доларів.

Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.

Про це аналітик PlanB та автор моделі Stock-to-Flow (S2F) написав у своєму Твітері.

"Мої гроші на Stock-to-Flow", - зазначив експерт.

Модель Stock-to-Flow прогнозує вартість біткоїна шляхом розрахунку відношення загальної доступної пропозиції активу і його щорічного приросту.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація