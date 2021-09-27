Біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч - аналітик PlanB

Наразі курс біткоїна - 43,8 тис доларів.
Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.
Про це аналітик PlanB та автор моделі Stock-to-Flow (S2F) написав у своєму Твітері.
"Мої гроші на Stock-to-Flow", - зазначив експерт.
Модель Stock-to-Flow прогнозує вартість біткоїна шляхом розрахунку відношення загальної доступної пропозиції активу і його щорічного приросту.
So what will #bitcoin Dec closing price be?— PlanB (@100trillionUSD) September 22, 2021
- S2F model says $100K
- Time model (logarithmic regression) says $30K
Next couple of months will be Interesting.
My money is on S2F, of course. pic.twitter.com/ancKQ3FdEZ
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