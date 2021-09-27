Суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський пригадав, як ледь не став інвалідом

Суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський пригадав, як ледь не став інвалідом

Хореограф травмувався в дитинстві.

Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський пригадав, як ледь не став інвалідом.

Майбутній переможець шоу Dancing With The Stars почав танцювати у 4 роки. Зізнається, що 10 років, до еміграції до Америки, у нього погано виходило. Втім, коли ж нарешті почало вдаватися, з Максимом сталася історія, після якої він не те, що танцювати, а ходити нормально не міг. Про це йдеться у програмі "Життя відомих людей".

"Це були санки в Одесі 1993 року. Випав дуже великий снігопад. І з однієї з гірок я їхав, повернувся, там був великий металевий стовп. І я одразу в нього влетів. Діагноз, який поставили в одному госпіталі - дай Бог, щоб він ходив з паличкою", – пригадав хореограф.

Макс Чмерковський / instagram.com/maksimc

Та він навіть чути про такі невтішні прогнози Макс не хотів. Щодня він робив вправи і власними силами та вірою повернув себе до повноцінного життя.

"Я досі займаюся своїм тілом, тому що у мене дисбаланс через це. Праве стегно по-іншому працює, ніж це", – розповів Макс.

За рік після цього вся родина Чмерковського вирішила перебратися до Америки. Пригадує, що це був виклик для усіх, оскільки, родина переїхала без грошей, знання англійської, допомоги та інших можливостей.

"У мене тато працював в 2 піцеріях. Мив посуд. Людина, яка мала 2 червоних диплома тут", – розповів він.

А сам Макс разом із рідним братом від 15 років почав танцювати в різних закладах на Брайтоні. І сьогодні Чмерковський не соромиться зізнатися - йому, емігранту з України, є чим пишатися у США. Він разом з татом і братом відкрив 10 танцювальних студій за 4 роки. Зараз у них 14 студій по усій Америці.

Макс Чмерковський / instagram.com/maksimc

Справжня популярність до Макса прийшла після участі американських "Танців з зірками", де він брав участь 17 разів. Сьогодні ж Чмерковський повернувся до України та посів суддівське крісло "Танців" на Батьківщині.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, минулої неділі відбувся четвертий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Цього випуску Фаготу стало кепсько, а Власова зізналася, що хотіла піти з шоу. Також учасники вперше розповідали свої секрети та дивували гарячими латинськими танцями. Як минув вечір та хто покинув проєкт, читайте тут.

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