Судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский вспомнил, как чуть не стал инвалидом

Судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский вспомнил, как чуть не стал инвалидом

Хореограф травмировался в детстве.

Новый судья "Танцев со звездами", украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский вспомнил, как чуть не стал инвалидом.

Будущий победитель шоу Dancing With The Stars начал танцевать в 4 года. Признается, что 10 лет, до эмиграции в Америку, у него плохо получалось. Впрочем, когда же наконец-то начало получаться, с Максимом произошла история, после которой он не то, что танцевать, а ходить нормально не мог. Об этом говорится в программе "Жизнь известных людей".

"Это были санки в Одессе в 1993 году. Выпал очень большой снегопад. И с одной из горок я ехал, повернулся, там был большой металлический столб. И я сразу в него влетел. Диагноз, который поставили в одном госпитале — дай Бог, чтобы он ходил с палочкой", — вспомнил хореограф.

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc

Но даже слышать о таких неутешительных прогнозах Макс не хотел. Ежедневно он делал упражнения и собственными силами и верой вернул себя к полноценной жизни.

"Я до сих пор занимаюсь своим телом, потому что у меня дисбаланс из-за этого. Правое бедро по-другому работает, чем это", — рассказал Макс.

Через год после этого вся семья Чмерковского решила перебраться в Америку. Вспоминает, что это был вызов для всех, поскольку, семья переехала без денег, знания английского, помощи и других возможностей.

"У меня папа работал в 2 пиццериях. Мыл посуду. Человек, который имел 2 красных диплома здесь", — рассказал он.

А сам Макс вместе с родным братом в 15 лет начал танцевать в разных заведениях на Брайтоне. И сегодня Чмерковский не стесняется признаться — ему, эмигранту из Украины, есть чем гордиться в США. Он вместе с папой и братом открыл 10 танцевальных студий за 4 года. Сейчас у них 14 студий по всей Америке.

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc

Настоящая популярность к Максу пришла после участия в американских "Танцах со звездами", где он участвовал 17 раз. Сегодня же Чмерковский вернулся в Украину и занял судейское кресло "Танцев" на Родине.

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Напомним, в минувшее воскресенье состоялся четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске Фаготу стало плохо, а Власова призналась, что хотела уйти из шоу. Также участники впервые рассказывали свои секреты и удивляли горячими латинскими танцами. Как прошел вечер и кто покинул проект, читайте здесь.

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