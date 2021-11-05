Зеленський зустрівся з Генсеком Ради Європи: про що говорили

Зеленський зустрівся з Генсеком Ради Європи: про що говорили

Це вже другий візит Марії Пейчинович-Бурич до України в цьому році.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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"Президент також наголосив на важливості представлення Ради Європи на установчому саміті Кримської платформи, що відбувся 23 серпня. У цьому зв’язку співрозмовники приділили значну увагу ролі, яку Рада Європи має відігравати в захисті прав людини у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі", - зазначили в пресслужбі ОП.

Під час зустрічі очільник української держави та Генеральний секретар Ради Європи:

обговорили практичні модальності залучення Генсека Ради Європи до моніторингу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства нашої держави.

Зеленський закликав Марію Пейчинович-Бурич сприяти залученню всіх механізмів для звільнення українців, яких Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

торкнулися питання практичної підтримки з боку Секретаріату Ради Європи європейської інтеграції України.

"Українська сторона очікує на першу доповідь Марії Пейчинович-Бурич щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму й готова до співпраці у цьому важливому напрямі. Переконаний, що ваш візит на адміністративну межу з Автономною Республікою Крим дав змогу глибше зрозуміти важливість цього питання та допоможе при підготовці доповіді", – заявив голова держави.

Нагадаємо, Венедіктова мала розмову з Генсеком Ради Європи, під час зустрічі говорили про реформу і боротьбу з корупцією.

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