Зеленский встретился с Генсеком Рады Европы: о чем говорили

Зеленский встретился с Генсеком Рады Европы: о чем говорили

Это уже второй визит Марии Пейчинович-Бурич в Украину в этом году.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Рады Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

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"Президент также отметил важность представления Рады Европы на состоявшемся 23 августа учредительном саммите Крымской платформы. В этой связи собеседники уделили значительное внимание роли, которую Рада Европы должна играть в защите прав человека во временно оккупированном Крыму и на Донбассе", — отметили в прес-службе ОП.

Во время встречи глава украинского государства и Генеральный секретарь Рады Европы :

обсудили практические модальности привлечения Генсека Совета Европы к мониторингу ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с нормами международного права и национального законодательства нашего государства.

Зеленский призвал Марию Пейчинович-Бурич способствовать привлечению всех механизмов для освобождения украинцев, которые Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Украины и РФ.

коснулись вопроса практической поддержки со стороны Секретариата Рады Европы европейской интеграции Украины.

"Украинская сторона ожидает первого доклада Марии Пейчинович-Бурич относительно ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и готова к сотрудничеству в этом важном направлении. Убежден, что ваш визит на административную границу с Автономной Республикой Крым позволил глубже понять важность этого вопроса и поможет при подготовке доклада", – заявил глава государства.

Напомним, у Венедиктовой был разговор с Генсеком Рады Европы, во время встречи говорили о реформе и борьбе с коррупцией.

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