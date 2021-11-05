"Буде": Ляшко розповів про бустерну дозу COVID-щеплення в Україні

Всі країни, які запровадили бустерну дози, мають уже більше 70% вакцинованого населення.

В Україні наразі зарано проводити ревакцинацію проти коронавірусу або запроваджувати бустерну дозу, оскільки досить мало громадян охоплено першим щепленням.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час розмови з журналістами 5 листопада.

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Він пояснив, аби переходити на бустерне щеплення, наприклад, потрібно вакцинуватися 70% дорослого населення.

"Буде. Або третя, бустерна, доза або повторне двократне щеплення. Чому бустерна? Бо є попереднє бачення, що буде достатньо і бустерної, щоб сформований імунітет захищав більш тривалий термін. Сьогодні, коли ми говоримо, що у нас 35% дорослого населення, принаймні має одну дозу, говорити про бустерну дозу дуже рано. Оскільки і ВООЗ закликає, і МОЗ, зробити щонайменше 70% і потім переходити на бустерну. Всі країни, які запровадили бустерну, у них відсоток вакцинованого населення уже більше 70%. Вони захистили населення і тепер переходять на ще більше укріплення", - сказав він.

За його словами, якщо зараз вакцинувати ще раз ці 35% українців, "це не дасть нам можливості дивитися вперед".

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"Бо в нас велика кількість невакцинованих людей, госпіталізацій. Система охорони здоров‘я буде перенавантажена. Тому наше завдання сьогодні тримати оборону, рухатися вперед і збільшувати кількість перших доз для всього дорослого населення", - висловився голова МОЗ і додав, що можливо, бустерна доза буде раніше впроваджуватися раніше, аніж 70%, але для певних груп ризику.

Водночас, міністр охорони здоров'я констатував, що темпи вакцинації наразі зросли. За його словами, для того, аби до Нового року вийти на 70% вакцинованого дорослого населення, такими ж темпами треба щеплювати орієнтовно 5 тижнів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, експерт детально пояснив, навіщо радять вводити третю дозу щеплення проти COVID-19.

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