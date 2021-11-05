"Будет": Ляшко рассказал о бустерной дозе COVID-прививки в Украине

Все страны, которые ввели бустерную дозу, имеют уже более 70% вакцинированного населения.

В Украине пока рано проводить ревакцинацию против коронавируса или вводить бустерную дозу, поскольку достаточно мало граждан охвачено первой прививкой.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко во время беседы с журналистами 5 ноября.

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Он объяснил, чтобы переходить на бустерную прививку, например, нужно вакцинироваться 70% взрослого населения.

"Будет. Или третья, бустерная, доза или повторная двукратная прививка. Почему бустерная? Потому что есть предварительное видение, что будет достаточно и бустерной, чтобы сформированный иммунитет защищал более длительный срок. Сегодня, когда мы говорим, что у нас 35% взрослого населения, по крайней мере, имеет одну дозу, говорить о бустерной дозе очень рано, поскольку и ВОЗ призывает, и Минздрав, сделать по меньшей мере 70% и затем переходить на бустерную. Все страны, которые ввели бустерную, у них процент вакцинированного населения уже более 70%. и теперь переходят на еще большее укрепление", — сказал он.

По его словам, если сейчас вакцинировать еще раз эти 35% украинцев, "это не позволит нам смотреть вперед".

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"Потому что у нас большое количество невакцинированных людей, госпитализаций. Система здравоохранения будет перегружена. Поэтому наша задача сегодня держать оборону, двигаться вперед и увеличивать количество первых доз для всего взрослого населения", — высказался глава Минздрава и добавил, что возможно бустерная доза будет ранее внедряться ранее, чем 70%, но для определенных групп риска.

В то же время, министр здравоохранения констатировал, что темпы вакцинации выросли. По его словам, для того, чтобы к Новому году выйти на 70% вакцинированного взрослого населения, такими же темпами нужно прививать ориентировочно 5 недель.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, эксперт подробно объяснил, зачем советуют вводить третью дозу прививки против COVID-19.

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