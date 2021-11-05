Качели криптовалюты: почему стремительно дешевеет популярный "мемный" альтокоин

Криптомонета Shiba Inu за последнюю неделю упала в цене на 40%.

По состоянию на пятницу, 5 ноября, популярный "мемный" альтокоин Shiba Inu потерял почти половину своей стоимости, хотя еще неделю назад эта криптовалюта достигла своего исторического максимума – $0.00008616.

Как сообщает издание Business Insider, падение произошло из-за ряда факторов, основным из которых стало выведение монет "китом" — владельцем значительной доли, второй по величине. Неизвестный владелец перевел на новые кошельки без дальнейшего перенаправления почти $3 млрд у Shiba Inu.

Согласно данным Coinmarketcap, на этот кошелек приходится только 7% Shiba inu в обращении, а самый большой – 41%.

Кроме того, инвесторы отказались от мемных токенов в пользу криптовалюты с более реальными примерами использования, таких как Solana. На этой неделе эта криптовалюта подорожала на 21%, достигнув рекордной отметки более 250 долларов.

Напомним, ранее из-за ошибки на бирже Binance курс биткоина обвалился примерно на 87%, опустившись до $8,2 тыс.

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