Вчені заявили, що винайшли спосіб лікування ожиріння

Мозок людини має чотири гени, які можуть викликати як збільшення ваги, так і зменшення.

Англійські вчені повідомили, що вони, можливо, нарешті знайшли спосіб лікування ожиріння, налаштувавши набір генів, відомих як сигнальний "шлях бегемота".

Про це пише видання New York Post.

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Експерти запевняють, людський мозок має чотири гени, які можуть викликати як збільшення ваги, так і зменшення. Як вони вважають, дрозофіли і люди мають один і той же сигнальний "шлях бегемота" і мають 75% їх генетичного складу. Так, дослідження на плодових мушках в Кембриджському університеті показало, що увімкнення цього сигналу у плодових мушок може призвести до втрати ваги комах.

Вчені виявили, що увімкнення набору з чотирьох генів може допомогти уповільнити збільшення ваги. Доктор Андреа Бранд, нейробіолог з Кембриджського університету, який проводив дослідження, сказав, "в имкнення сигналу "бегемота" в мозку дає тваринам, які страждають ожирінням, надію на майбутнє лікування".

Як повідомляли раніше, науковці Оксфордського університету виявили ген, який удвічі збільшує у пацієнтів хворих на COVID-19 ризик тяжкого перебігу коронавірусного захворювання. Водночас фахівці з Оксфордського університету запевняють, що найкращим методом захисту носіїв небезпечного гена від коронавірусу є вакцинація.

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