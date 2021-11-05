Ученые заявили, что изобрели способ лечения ожирения

Мозг человека имеет четыре гена, которые могут вызвать как увеличение веса, так и уменьшение.
Английские ученые сообщили, что они, возможно, наконец-то нашли способ лечения ожирения, настроив набор генов, известных как сигнальный "путь бегемота".
Об этом пишет издание New York Post.
Эксперты уверяют, что человеческий мозг имеет четыре гена, которые могут вызвать как увеличение веса, так и уменьшение. Как они считают, дрозофилы и люди имеют один и тот же сигнальный "путь бегемота" и имеют 75% их генетического состава. Так, исследование на плодовых мушках в Кембриджском университете показало, что включение этого сигнала у мушек может привести к потере веса насекомых.
Ученые обнаружили, что включение набора из четырех генов может помочь замедлить увеличение веса. Доктор Андреа Бранд, нейробиолог из Кембриджского университета, проводивший исследование, сказал, "выключение сигнала "бегемота" в мозгу дает животным, страдающим ожирением, надежду на будущее лечение".
Как сообщалось ранее, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который вдвое увеличивает у пациентов больных COVID-19 риск тяжелого течения коронавирусного заболевания. В то же время, специалисты из Оксфордского университета уверяют, что лучшим методом защиты носителей опасного гена от коронавируса является вакцинация.
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