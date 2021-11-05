Ученые заявили, что изобрели способ лечения ожирения

Мозг человека имеет четыре гена, которые могут вызвать как увеличение веса, так и уменьшение.

Английские ученые сообщили, что они, возможно, наконец-то нашли способ лечения ожирения, настроив набор генов, известных как сигнальный "путь бегемота".

Об этом пишет издание New York Post.

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Эксперты уверяют, что человеческий мозг имеет четыре гена, которые могут вызвать как увеличение веса, так и уменьшение. Как они считают, дрозофилы и люди имеют один и тот же сигнальный "путь бегемота" и имеют 75% их генетического состава. Так, исследование на плодовых мушках в Кембриджском университете показало, что включение этого сигнала у мушек может привести к потере веса насекомых.

Ученые обнаружили, что включение набора из четырех генов может помочь замедлить увеличение веса. Доктор Андреа Бранд, нейробиолог из Кембриджского университета, проводивший исследование, сказал, "выключение сигнала "бегемота" в мозгу дает животным, страдающим ожирением, надежду на будущее лечение".

Как сообщалось ранее, ученые Оксфордского университета обнаружили ген, который вдвое увеличивает у пациентов больных COVID-19 риск тяжелого течения коронавирусного заболевания. В то же время, специалисты из Оксфордского университета уверяют, что лучшим методом защиты носителей опасного гена от коронавируса является вакцинация.

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