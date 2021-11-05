Астрономы обнаружили в далекой галактике элемент, содержащийся в человеческих костях и зубах

Ученые пока не могут точно сказать, как фтор возник внутри звезд.
Астрономы впервые нашли в галактике, удаленной от нас более чем на 12 миллиардов световых лет, фтор, содержащийся в человеческих костях и зубах.
Об этом пишет CTV News.
"Все знают о фторе, потому что зубная паста, которой мы пользуемся, содержит его в виде фторидов", — рассказал ведущий автор исследования Максимилиан Франко из Университета Хартфордшира в Великобритании.
Фтор образовался в ядрах звезд, высвободивших его в результате звездных взрывов. Но как именно он возник внутри этих звезд, пока остается загадкой.
Выявление фтора в такой отдаленной галактике расширяет возможности этого элемента. До этого открытия его находили только в нашей галактике Млечный Путь и его соседях, а также в некоторых дальних квазарах.
Напомним, ранее ученые выяснили, как Луна влияет на поведение и настроение человека.
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