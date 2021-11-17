Рада приняла закон о штрафах за продажу лекарств детям

Рада приняла закон о штрафах за продажу лекарств детям

Сумма штрафа составит от 6800 до 23800 гривен.

Верховная Рада Украины приняла закон об установлении ответственности за продажу лекарств детям. Во втором чтении "за" проголосовали 315 нардепов.

Об этом стало известно по онлайн-трансляции из Верховной Рады.

Еще в июне парламентарии приняли этот законопроект за основу. А теперь народные депутаты поддержали законопроект в целом.

Новый закон предусматривает, что продажа лекарств малолетним детям, а также доставка препаратов конечному потребителю-малолетнему лицу повлечет за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю. Сумма штрафа составит от 400 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6 800 гривен — 13 600 гривен).

В случае, если правонарушение в течение года будет совершено повторно, штраф будет достигать от 800 до 1 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (13 600 гривен — 23 800 гривен).

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