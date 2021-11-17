У Кривому Розі під час вибухових робіт на виробництві загинув підрядник

У Кривому Розі під час вибухових робіт на виробництві загинув підрядник

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.

У Кривому Розі Дніпропетровської області на гірничо-збагачувальному комбінаті загинув робітник.

Про це пише місцеве видання “Свої”.

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Як стало відомо, подія на підприємстві сталася ввечері 16 листопада. Там загинув співробітник підрядної фірми, яка надає послуги у сфері проведення вибухових робіт. Нещасний випадок стався саме під час виконання підрядником завдання.

Загиблому, попередньо, було близько 40 років. На місце події викликали медиків та правоохоронців. Проте працівники "швидкої" лише констатували смерть потерпілого. В обставинах події розбиратимуться слідчі.

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