Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска

Сирийская противовоздушная оборона сбила одну из израильских ракет.

Армия обороны Израиля в ночь на среду, 17 ноября, выпустила со стороны Голанских высот две ракеты в направлении пустого здания к югу от Дамаска.

Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

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Сирийская противовоздушная оборона сбила одну из израильских ракет. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате авиаударов нет.

Ракетный обстрел произошел через неделю после израильского авиаудара по объектам на побережье Сирии и в центре страны, в результате которого двое сирийских военных получили ранения, а в правительстве заявили о нанесении материального ущерба.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС совершили сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных с ними проиранских формирований. Таким образом Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.

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