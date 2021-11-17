Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска

Сирийская противовоздушная оборона сбила одну из израильских ракет.
Армия обороны Израиля в ночь на среду, 17 ноября, выпустила со стороны Голанских высот две ракеты в направлении пустого здания к югу от Дамаска.
Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.
Сирийская противовоздушная оборона сбила одну из израильских ракет. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате авиаударов нет.
Ракетный обстрел произошел через неделю после израильского авиаудара по объектам на побережье Сирии и в центре страны, в результате которого двое сирийских военных получили ранения, а в правительстве заявили о нанесении материального ущерба.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году израильские ВВС совершили сотни авиарейдов на объекты сирийских войск и союзных с ними проиранских формирований. Таким образом Израиль пытается предотвратить усиление позиций Ирана на территории Сирии.
Читайте также:
- В столице Сирии возле президентского дворца взорвали автобус с военными: есть жертвы
- США подозревают Иран в атаке на свою военную базу в Сирии — АР