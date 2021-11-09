Росія таємно перекидає танки до кордону з Україною — Bloomberg

Зазначається, що на відміну від досить відкритого пересування військ РФ навесні, нещодавнє російське розгортання є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами.

Кремль продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів. Так, до Воронезької області РФ прибув щонайменше один батальйон російських танків Т-80У.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт оборонно-розвідувальної компанії Janes.

Батальйон бойових танків Т-80У помітили на залізничному вокзалі у Воронезькій області. Відео з ними з'явилося у соцмережах 7 листопада. У виданні припускають, що танки, скоріш за все, прямували на полігон у Погоново, що за 250 км від України. Це той самий полігон, куди навесні Росія вже стягувала свої додаткові військові сили, викликавши занепокоєння Заходу.

Минулого тижня Janes виявила перекидання танків і самохідної артилерії тієї ж російської дивізії до Брянської та Курської областей на північному кордоні України 28-29 жовтня.

Зазначається, що на відміну від досить відкритого пересування військ РФ навесні, нещодавнє російське розгортання є прихованим, часто відбувається вночі і здійснюється елітними наземними підрозділами. Janes припускає, що ці кроки спрямовані не на залякування, а на створення реальної загрози.

Нагадаємо, що в Міноборони повідомили про 90 тис. російських військових, яких Москва стягнула до українських кордонів.

Тим часом в Офісі президента заявили, що не підтверджують інформацію про скупчення російських військ на кордоні.

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, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною. Американське видання Politicо опублікувало супутникові фотографії , на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

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