Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною, - Washington Post

Російські танки і піхота вирушили на південь і захід РФ.

Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії.

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Співрозмовники видання стверджують, що бачать "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії". Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести війська від українського кордону.

Відновлення перекидання російських військ у цей район відбувається на тлі посилення позиції риторики Кремля щодо України: російські чиновники, починаючи з президента Володимира Путіна, останніми місяцями роблять заяви, в яких “нападають” на західні зв’язки Києва і навіть ставлять під сумнів суверенітет України. Путін попередив, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України є “червоною межею” для Москви.

За словами аналітика Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, супутникові знімки свідчать, що сили 41-ї загальновійськової армії, яка входить до складу Центрального військового округу, після маневрів не повернулися на місце звичайної дислокації в Новосибірську, а об'єдналися з іншими російськими військовими біля кордону з Україною. Він також стверджує, що 1-а гвардійська танкова армія, що базується під Москвою, перекидає у бік України військових та техніку.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, який 19 жовтня прибув до Києва, заявив, що Україна має право сама визначати свою зовнішню політику і жодна інша держава не може заборонити їй вступити до НАТО.

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

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