За що дієтологи люблять гарбуз

Гарбуз - найпопулярніший продукт осені, але не у всіх. Комусь смакує його солодкувата м'якоть. А хтось намагається і запаху уникати.

Тим часом гарбуз багатий на корисну клітковину, вітаміни А, С, Е і необхідні мінерали, які відіграють важливу роль у вашому загальному здоров’ї. Нижче наведено лише деякі з багатьох властивостей, за які дієтологи дуже цінують гарбуз.

Допомагає худнути

Одна склянка нарізаного кубиками гарбуза містить приблизно 3 грами ситної клітковини і лише 63 калорії з менш ніж 1 грамом жиру. Тож для будь-якої дієти гарбуз підходить.

Клітковина гарбуза знижує апетит. Дослідження 2009 року в журналі Journal of Nutrition показало, що завдяки граму харчових волокон у раціоні жінок їхня вага зменшується на 300 грамів.

Інше дослідження 2018 року, присвячене харчовій поведінці, показало, що жінки, які споживали більше клітковини, втратили більше ваги, ніж ті, хто споживав менше клітковини.

Гарбуз покращує зір

Продукти помаранчевого та червоного кольорів багаті на бета-каротин - провітамін, що в організмі перетворюється на вітамін А. До того ж, одна чашка нарізаного кубиками гарбуза забезпечує 745 мікрограмів вітаміну А. А це 83% рекомендованої дієтичної норми (RDA) для чоловіків і 106% RDA для жінок.

Вітамін А відіграє надзвичайно важливу роль у здоров’ї очей - він необхідний для живлення ока, щоби запобігти сухості, захистити рогівку та підтримати зір при поганому освітленні (наприклад, під час керування автомобілем вночі).

Майте на увазі, що вітамін А є жиророзчинним, а це означає, що для того, щоб найкращим чином скористатися перевагами цієї поживної речовини, що покращує зір, вам потрібно їсти гарбуз із вершковим маслом, вершками чи олією. Наприклад, спробуйте обсмажити його в оливковій олії або кинути в салат з мигдалем чи горішкам пекан.

Зміцнює Імунітет

Щоденна норма вітаміну С при споживанні свіжого гарбуза становить 90 міліграмів, а 1 чашка вареного містить 30 міліграмів поживних речовин, або 33% вашої добової норми.

Вітамін С відіграє величезну роль у імунній функції, запобігаючи респіраторним захворюванням, а також системним інфекціям.

Салат із гарбуза і козиного сиру / instagram.com/innayakim

Зміцнює кістки

Гарбуз містить багато магнію, марганцю та калію - три мінерали, що в значній мірі сприяють хорошому стану кісток.

Магній відповідає за щільність скелету, калій зменшує втрату кальцію в кістках, марганець допомагає підтримувати процес нарощування кісткової тканини. Це означає, що гарбуз може допомогти зміцнити та захистити ваші кістки, тим самим знижуючи ризик розвитку остеопорозу.

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Антиоксиданти захищають клітини від пошкодження вільними радикалами

Вони також зменшують запалення, запобігаючи таким чином певним видам раку та іншим хронічним захворюванняя. Гарбузи багаті на антиоксиданти.

Дослідження, проведене в 2020 році в Food Science & Nutrition, показало, що бета-каротин сприяє зупинці росту ракових клітин. Інші дослідження пов'язують споживання бета-каротину з меншим ризиком раку легенів.

Вирівнює артеріальний тиск

Цікавий факт: у гарбузі більше калію, ніж у банані. А калій може допомогти тримати артеріальний тиск під контролем. Він робить це шляхом розслаблення стінок кровоносних судин, а також усунення надлишку натрію в організмі.

Науковці пов'язують низький рівень споживання калію та підвищення артеріального тиску. Огляд 2020 року в Журналі Американської асоціації серця виявив, що існує зв'язок між добавками калію і зниженням артеріального тиску у дорослих з гіпертонією.

Тож піклуйтеся про себе і не забувайте про користь осінніх рослинних продуктів. Гарбуз поки що найкращий серед них.

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