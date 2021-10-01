За что диетологи любят тыкву

Тыква — самый популярный продукт осени, но не всем она по вкусу. Кому-то подходит ее сладковатая мякоть. А кто-то и запах не переносит.

Между тем тыква богата полезной клетчаткой, витаминами А, С, Е и необходимыми минералами, которые играют важную роль для здоровья. Ниже приведены лишь некоторые из многих свойств, за которые диетологи очень ценят тыкву.

Помогает худеть

Один стакан нарезанной кубиками тыквы содержит примерно 3 грамма сытной клетчатки, лишь 63 калории и меньше грамма жира. Поэтому для любой диеты тыква подходит.

Клетчатка тыквы снижает аппетит. Исследование 2009 года в журнале Journal of Nutrition показало, что благодаря 1 грамму пищевых волокон в рационе женщин их вес уменьшается на 300 граммов.

Другое исследование 2018 года, посвященное пищевому поведению, показало, что женщины, которые потребляли больше клетчатки, сбрасывали вес интенсивнее.

Тыква улучшает зрение

Продукты оранжевого и красного цветов богаты бета-каротином — провитамином, который в организме превращается в витамин А. К тому же, одна чашка нарезанной кубиками тыквы обеспечивает 745 микрограммов витамина А. А это 83% рекомендуемой диетической нормы (RDA) для мужчин и 106 % RDA для женщин.

Витамин А играет чрезвычайно важную роль для здоровья глаз — он необходим для питания глаза, чтобы предотвратить сухость, защитить роговицу и поддержать зрение при плохом освещении (например, при управлении автомобилем ночью).

Имейте в виду, что витамин А является жирорастворимым, а значит нужно есть тыкву со сливочным маслом, сливками или маслом. Например, попробуйте обжарить ее в оливковом масле или добавить в салат с миндалем или орешкам пекан.

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Укрепляет иммунитет

Ежедневная норма витамина С при потреблении свежей тыквы составляет 90 мг, а чашка вареной тыквы содержит 30 мг питательных веществ, т.е. 33% вашей суточной нормы.

Витамин С играет огромную роль в поддержании иммунитета, предотвращая респираторные заболевания, а также системные инфекции.

Салат из тыквы и козьего сыра / instagram.com/innayakim

Укрепляет кости

Тыква содержит много магния, марганца и калия — минералов, которые в значительной степени способствуют хорошему состоянию костей.

Магний отвечает за плотность скелета, калий уменьшает потерю кальция в костях, марганец помогает поддерживать процесс наращивания костной ткани. Это означает, что тыква помогает укрепить и защитить ваши кости, тем самым снижая риск развития остеопороза.

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Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами

Они также уменьшают воспаление, предотвращая определенные виды рака и другие хронические заболевания.

Тыква богаты антиоксидантами.

Исследование, проведенное в 2020 году в Food Science & Nutrition, показало, что бета-каротин способствует остановке роста раковых клеток. Другие исследования связывают потребление бета-каротина с меньшим риском рака легких.

Выравнивает артериальное давление

Интересный факт: в тыкве больше калия, чем в банане. А калий помогает держать артериальное давление под контролем. Он делает это путем расслабления стенок кровеносных сосудов, а также устраняя избыток натрия в организме.

Ученые связывают низкий уровень потребления калия и повышение артериального давления. Обзор 2020 года в Журнале Американской ассоциации сердца показал связь между добавками калия и снижением артериального давления у взрослых с гипертонией.

Поэтому заботьтесь о себе и не забывайте о пользе осенних растительных продуктов. Тыква - пока лучший среди них.

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