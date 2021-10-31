На выборах мэра Харькова проводят три экзит-пола.

Результаты двух опросов обещают сразу после завершения голосования.

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября три социологических службы проводят опрос избирателей.

Об этом пишет KHARKIV Today и добавляет, что результаты минимум двух экзит-полов обещают обнародовать сразу после голосования.

Центр Социальный мониторинг проводит экзит-пол Харьков-2021 на случайно выбранных 100 участках. Респондентам задают следующие вопросы: За кого из кандидатов вы проголосовали? За кого вы проголосуете, если будет второй тур? Возраст и социальный статус.

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Там планируется опрос от 12 тысяч до 20 тысяч человек в зависимости от явки избирателей. По информации Соцмониторинга, это позволит спрогнозировать результат выборов с точностью ±1,3% для лидеров.

Консорциум Нью Имидж Маркетинг Групп, Хьюмен Ресерч и Харьковская социологическая сеть обещают охватить 70 избирательных участков в Харькове и планируют подать данные о результатах голосования 31 октября.

Представители столичной компании SocioStream будут опрашивать харьковчан на 75 участках.

Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней. Харьковчане выбирают среди 10 кандидатов.

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