На виборах мера Харкова проводять три екзит-поли

Результати двох опитувань обіцяють одразу після завершення голосування.

На позачергових виборах мера Харкова 31 жовтня три соціологічні служби проводять опитування виборців.

Про це пише KHARKIV Today та додає, що результати мінімум двох екзит-полів обіцяють оприлюднити одразу після закінчення голосування.

Центр Соціальний моніторинг проводить екзит-пол Харків-2021 на випадково вибраних 100 дільницях. Респондентам ставлять такі питання: За кого із кандидатів ви проголосували? За кого ви проголосуєте, якщо буде другий тур? Вік та соціальний статус.

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Там планують опитати від 12 тисяч до 20 тисяч осіб залежно від явки виборців. За інформацією Соцмоніторингу, це дозволить спрогнозувати результат виборів із точністю +/-1,3% для лідерів.

Консорціум Нью Імідж Маркетинг Груп, Х'юмен Ресерч та Харківська соціологічна мережа обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові та також планують подати дані про результати голосування 31 жовтня.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів. Харків'яни обирають серед 10 кандидатів.

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