У Харкові розпочалися вибори міського голови

Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години.
Виборчі дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів.
Харків'яни обиратимуть серед 10 кандидатів:
- Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;
- Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;
- Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;
- Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;
- Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;
- Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";
- Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;
- Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";
- Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";
- Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.
Для голосування на місцевих виборах потрібен лише паспорт громадянина України, ковід-сертифікати чи ПЛР-тести перевіряти не будуть.
Нагадаємо, що на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті.