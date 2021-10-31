У Харкові розпочалися вибори міського голови

Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години.

Виборчі дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів.

Харків'яни обиратимуть серед 10 кандидатів:

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Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець;

Добкін Михайло Маркович – радник громадської організації "Наш Дім Харків", самовисуванець;

Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець;

Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор товариства "Екокар", самовисуванка;

Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець;

Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія";

Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець;

Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор компанії "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність";

Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків";

Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.

Для голосування на місцевих виборах потрібен лише паспорт громадянина України, ковід-сертифікати чи ПЛР-тести перевіряти не будуть.

Нагадаємо, що на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті.

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