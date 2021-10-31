Вибори у Харкові: що потрібно мати для голосування

Вибори у Харкові: що потрібно мати для голосування

На всіх виборчих дільницях буде вжито необхідних протиепідеміологічних заходів.

Харківська міська рада наголошує на тому, що для голосування на місцевих виборах, які відбудуться у неділю, 31 жовтня, потрібен лише паспорт громадянина України.

Про це йдеться на її сайті.

"Згідно з українським законодавством, жодних документів для голосування, окрім паспорта громадянина, не потрібно", - читаємо у відповідному повідомленні.

На всіх виборчих дільницях буде вжито необхідних протиепідеміологічних заходів. Також на сорок одній дільниці можна буде зробити щеплення від COVID-19.

Міська рада закликає харків'ян не вірити чуткам та прийти на вибори, щоб віддати голос за свого кандидата.

Своєю чергою, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram пояснив свої слова про те, що на дільницях можуть перевіряти сертифікат або COVID-тест.

"Вчора, коментуючи питання допуску людей до виборчих дільниць у Харкові, я мав на увазі не юридичну, а швидше моральну площину проблеми. Тому кожна свідома людина у таких умовах, вирушаючи у публічне місце, де будуть перебувати також літні люди (а це основна група ризику) повинна максимально подбати про безпеку", - написав він.

Радуцький також наголосив, що Харківська область на межі потрапляння до "червоної" зони. протягом минулої доби в регіоні виявили майже 1,5 тисячі нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Читайте також:

Вісім років ув’язнення — за підробку сертифікатів вакцинації : законопроєкт готовий для розгляду в Раді

: законопроєкт готовий для розгляду в Раді В Україні зафіксували рекордну кількість викликів швидких: українці називають "фейкові" симптоми COVID-19

Новини Харкова: вже завтра відбудуться вибори міського голови

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання