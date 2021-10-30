Брюссельська капуста: кому не можна вживати та що з неї готують

Брюссельська капуста: кому не можна вживати та що з неї готують

Людям хворобами щитоподібної залози та шлунково-кишкового тракту вживати брюссельську капусту не варто.

Брюссельську капусту збирають вручну аж до затяжних заморозків. Дієтологи кажуть: вона набагато корисніша, ніж більшість інших видів капусти. Але й коштує - значно дорожче.

Про те, скільки саме, та що можна приготувати з маленьких качанчиків - 30 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Щоб качанчики добре зав'язалися - потрібно обов'язково заздалегідь зламувати з рослин вершечки. Уже під час збору врожаю з брюссельської капусти обчухрують листя. Далі - оббирають качанчики - теж вручну.

За кілограм правлять 100 гривень.

Дієтологиня каже: брюсельська капуста дуже корисна.

"Є найбагатшою серед усього різноманіття капустяних, вона навіть перевищує по кількості амінокислот броколі", - зазначає Світлана Меленко.

А ще броколі програє брюссельській капусті за вмістом вітаміну С. На відміну від білокачанної капусти, брюсельська містить дуже багато якісного рослинного білка. А ще вітаміни групи К та фолієву кислоту – незамінні речовини для вагітних. Також ця капуста – справжня знахідка для тих, хто мріє схуднути - у 100 грамах - від 35 до 50 калорій.

А от людям хворобами щитоподібної залози та шлунково-кишкового тракту вживати брюсельську капусту не варто.

Брюссельська капуста: що можна приготувати з маленьких качанчиків

Рецептом простого салату ділиться харківський шеф-кухар Олександр Каратаєв. Брюсельську капусту він заздалегідь відварив.

Мініатюрні качанчики обкачує в борошні і в збитому яйці та смажить на пательні. Далі підрум'янені овочі мають перепочити на серветці.

Для приготування соусу до свіжевичавленого апельсинового соку необхідно додати ложку меду, трохи французької гірчиці та оливкову олію.

Усі інгредієнти поєднує на тарілці, а для пікантності - мелена паприка та тертий сир пармезан.

Олександр каже: з брюсельської капусти можна готувати чимало смачних страв. Головне - не переварити овочі. Вони мають бути хрусткими.

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