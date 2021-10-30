У ЗСУ пояснили, що робили військові у "сірій" Старомар'їнці

У ЗСУ пояснили, що робили військові у "сірій" Старомар'їнці

93 ОМБр перебувала в у "сірій" зоні з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям.

Жодних змін в положенні підрозділів 93 бригади не відбувається. Усі підрозділи 93 ОМБр наразі перебувають на своїх позиціях та опорних пунктах.

Таку заяву оприлюднило керівництво 93 бригади "Холодний Яр" у Facebook.

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У заяві зазначається, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93 механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар'ївка та забезпечила безпечне перебування цивільних осіб в ньому.

Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93 бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей.

"На сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає. Не піддавайтеся провокаціям та інформаційній пропаганді окупантів", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики обстріляли Гранітне, а потім заявили про захоплення сусіднього села Старомар'їнки українською армією.

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