В ВСУ объяснили, что делали военные в "серой" Старомарьевке

93 ОМБр находилась в "серой" зоне для охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям.
Никаких изменений в положении подразделений 93 бригады не происходит. Все подразделения 93 ОМБр находятся на своих позициях и опорных пунктах.
Такое заявление обнародовало руководство 93 бригады "Холодный Яр" в Facebook.
В заявлении отмечается, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевки и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.
После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.
"На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов", — отмечается в сообщении.
Напомним, боевики обстреляли Гранитное, а затем заявили о захвате соседнего села Старомарьевка украинской армией.