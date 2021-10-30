В ВСУ объяснили, что делали военные в "серой" Старомарьевке

В ВСУ объяснили, что делали военные в "серой" Старомарьевке

93 ОМБр находилась в "серой" зоне для охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям.

Никаких изменений в положении подразделений 93 бригады не происходит. Все подразделения 93 ОМБр находятся на своих позициях и опорных пунктах.

Такое заявление обнародовало руководство 93 бригады "Холодный Яр" в Facebook.

Также читайте Наемники РФ применили вблизи Гранитного артиллерию и минометы 120 мм калибра

В заявлении отмечается, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93 механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевки и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93 бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии столкновения в соответствии с Минскими договоренностями.

"На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов", — отмечается в сообщении.

Напомним, боевики обстреляли Гранитное, а затем заявили о захвате соседнего села Старомарьевка украинской армией.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку