Выборы в Харькове: что нужно иметь для голосования

Выборы в Харькове: что нужно иметь для голосования

На всех избирательных участках будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры.

Харьковский городской совет отмечает, что для голосования на местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 31 октября, нужен только паспорт гражданина Украины.

Об этом идет речь на ее сайте.

"Согласно украинскому законодательству, никаких документов для голосования кроме паспорта гражданина не нужно", — читаем в соответствующем сообщении.

На всех избирательных участках будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры. Также на сорок одном участке можно будет привиться от COVID-19.

Городской совет призывает харьковчан не верить слухам и прийти на выборы, чтобы отдать голос за своего кандидата.

В свою очередь председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram объяснил свои слова о том, что на участках могут проверять сертификат или COVID-тест.

"Вчера, комментируя вопрос допуска людей к избирательным участкам в Харькове, я имел в виду не юридическую, а скорее моральную плоскость проблемы. Поэтому каждый сознательный человек в таких условиях, отправляясь в публичное место, где будут находиться также пожилые люди (а это основная группа риска) должна максимально позаботиться о безопасности", — написал он.

Радуцкий также отметил, что Харьковская область на грани попадания в "красную" зону. За прошедшие сутки в регионе обнаружили почти 1,5 тысячи новых случаев COVID-19.

Напомним, Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Читайте также:

Восемь лет заключения за подделку сертификатов вакцинации : законопроект готов для рассмотрения в Раде

: законопроект готов для рассмотрения в Раде В Украине зафиксировали рекордное количество вызовов скорых: украинцы называют "фейковые" симптомы COVID-19

Новости Харькова: уже завтра состоятся выборы городского головы

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку