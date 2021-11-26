Зеленський зізнався, що іноді ухвалює помилкові рішення

Очільник нашої держави також заначив, що попри це є результативні рішення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалює сотню рішень щодня і зізнався, що іноді вони бувають помилкові.

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Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада.

"Я щоденно ухвалюю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. В мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством. У своєму гаманці я не маю медіа, зовсім, щоб хтось допомагав комунікувати", - заявив Зеленський.

Президент також назвав результати від ухвалення рішення. "Але є результат - люди їздять, щодо ковіду - є ліжка. Облаштовано 90 тисяч ліжок, є вакцини про які говорили "у нас немає вакцин"", - додав глава держави.

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