"Не ділю прибутки, як це робив хтось": Зеленський прокоментував стосунки з Ахметовим

Президент заявив, що не дозволить погрожувати державі енергетичною кризою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить будувати свою державу всередині України та шантажувати суспільство енергетичною кризою.

Про це очільник держави сказав під час пресмарафону 26 листопада.

"Будувати свою окрему "державку" всередині держава Україна - мені здається, це неправильно. І це на все впливає. Це значить, що якщо тебе щось не влаштовує, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерстві. Сказати, як це потрібно. Погрожувати, що завтра буде енергетична криза. Просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища. Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинні бути і держава, і ти - ми ж з тобою разом!", - сказав президент.

Коментуючи свої стосунки із Ренатом Ахметовим президент заявив, що "він не ділить із ним прибутки".

"В чому питання? Хтось сказав, що забере власність? Хтось сказав, що не можна новини? Хтось сказав, що забере телеканал? Ніхто це не говорить. Будь ласка, будьте великим бізнесом, заробляйте гроші. Хтось щось забрав, якщо всі пишуть, що цифри, які, наприклад, заробив Ахметов - вони збільшилися? А те, що я з Ренатом Леонідовичем не ділю прибуток, як це робив хтось, то що поганого? Давайте стабілізувати ситуацію у державі і всі виклики вирішувати разом. Я зустрічався з "сильними світу цього". Я пояснював, у чому питання цього закону (про деолігархізацію, - ред)", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про мовляв підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня та ймовірну причетність втягнення до цього бізнесмена Рената Ахметова.

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