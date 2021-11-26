Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Володимир Остапчук потролив Олю Фреймут: "Як правильно цілуватися при зустрічі"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Володимир Остапчук потролив Олю Фреймут: "Як правильно цілуватися при зустрічі"

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Зірка показав кумедний ролик.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук черговий раз потішив своїх прихильників кумедним відео.

Так, зірка вирішив потролити поради від Ольги Фреймут. Відповідним ролик знаменитість поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, на відео спочатку ведуча та знавчиня етикету показує, як правильно цілуватися при зустрічі. Шоумен же зняв свою версію поради Олі. Так, Володимир разом зі своєю дружиною, Христиною Горняк, показав, що при зустрічі потрібно не цілувати одне одного, а облизувати щоку.

До слова, Оля Фреймут поки не відреагувала на кумедне відео Остапчука. Втім, прихильники шоумена не стримались та засипали Володимира коментарями.

  • Як правильно підіймати настрій? Подивитися Вову Остапчука!
  • Що ви робите зі мною? Ваші жарти – вогонь!
  • Вово, я б тобі показала, як правильно цілуватися при зустрічі!

Читайте також:

Наступна публікація