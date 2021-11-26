Володимир Остапчук потролив Олю Фреймут: "Як правильно цілуватися при зустрічі"

Зірка показав кумедний ролик.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук черговий раз потішив своїх прихильників кумедним відео.

Так, зірка вирішив потролити поради від Ольги Фреймут. Відповідним ролик знаменитість поділився на своїй сторінці в Instagram.

Так, на відео спочатку ведуча та знавчиня етикету показує, як правильно цілуватися при зустрічі. Шоумен же зняв свою версію поради Олі. Так, Володимир разом зі своєю дружиною, Христиною Горняк, показав, що при зустрічі потрібно не цілувати одне одного, а облизувати щоку.

До слова, Оля Фреймут поки не відреагувала на кумедне відео Остапчука. Втім, прихильники шоумена не стримались та засипали Володимира коментарями.

Як правильно підіймати настрій? Подивитися Вову Остапчука!

Що ви робите зі мною? Ваші жарти – вогонь!

Вово, я б тобі показала, як правильно цілуватися при зустрічі!

Читайте також: