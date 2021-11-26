Владимир Остапчук потроллил Олю Фреймут: "Как правильно целоваться при встрече"

Звезда показал смешной ролик.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук в очередной раз порадовал своих поклонников забавным видео.

Звезда решил потроллить советы от Ольги Фреймут. Соответствующим роликом знаменитость поделился на своей странице в Instagram.

На видео сначала ведущая и знаток этикета показывает, как правильно целоваться при встрече. Шоумен же снял свою версию совета Оли. Владимир вместе со своей женой, Кристиной Горняк, показал, что при встрече нужно не целовать друг друга, а облизывать щеку.

К слову, Оля Фреймут пока не отреагировала на смешное видео Остапчука. Впрочем, поклонники шоумена не сдержались и засыпали Владимира комментариями.

Как правильно поднимать настроение? Посмотреть Вову Остапчука!

Что вы делаете со мной? Ваши шутки – огонь!

Вова, я бы тебе показала, как правильно целоваться при встрече!

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