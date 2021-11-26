Эд Ширан прилетел в Киев и расхвалил Украину

Певец снимает клип в столице.

Популярный британский певец Эд Ширан приятно удивил украинских фанатов.

Так, артист прилетел в Украину. На странице в Instagram знаменитость разместил фото, где позирует посреди улицы ночного Киева. Как сообщил исполнитель хита Bad Habits, в столице он снимает клип. Эд провел три ночных съемки и расхвалил страну в Сети.

"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в твоем прекрасном городе. Украина замечательная", – написал он.

В комментариях ошеломленные фаны-украинцы оставили ряд сообщений. В частности, один пользователь написал, что фото сделано во дворе механико-математического факультета КНУ.

Так приятно, что тебе понравился наш город

Украина любит тебя

Что? Невероятно

Заметим, под публикацией также немало комментариев, где украинцы пишут "не Kiev, а Kyiv", хотя в посте название столицы написано правильно. Вероятно, Ширан ошибся во время публикации, а затем отредактировал текст.

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