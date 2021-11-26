Ед Ширан прилетів до Києва і розхвалив Україну

Співак знімає кліп у столиці.

Популярний британський співак Ед Ширан приємно здивував українських фанів.

Так, артист прилетів до України. На сторінці в Instagram знаменитість розмістив фото, де позує посеред вулиці нічного Києва. Як повідомив виконавець хіта Bad Habits, у столиці він знімає кліп. Ед провів три нічні знімання та розхвалив країну у Мережі.

"Дякую, що прийняв нас, Києве. Три нічні знімання у твоєму прекрасному місті. Україна чудова", – написав він.

У коментарях приголомшені фани-українці залишили низку повідомлень. Зокрема, один користувач написав, що фото зроблено у дворі механіко-математичного факультету КНУ.

Так приємно, що тобі сподобалося наше місто

Україна любить тебе

Щоо? Неймовірно

Зауважимо, під дописом також чимало коментарів, де українці пишуть "не Kiev, а Kyiv", хоча в дописі назва столиці написана правильно. Ймовірно, Ширан помилився під час публікації, а згодом відредагував текст.

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