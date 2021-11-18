Зірка Голлівуду Шон Пенн відвідав зону ООС

Актор поспілкувався з українськими військовими.

Голлівудський актор та продюсер Шон Пенн, який днями приїхав до України знімати документальне кіно, відвідав зону проведення Операції об'єднаних сил.

Так, американський кінорежисер, який хоче розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в Україні, приїхав до одного з населених пунктів Приазов'я. Про це повідомили у пресцентрі ООС.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

Там Пенн поспілкувався з військовими, які протистоять російському агресору.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

"Дещо несподіваним для американської делегації стало те, що значний відсоток українських військовослужбовців - жінки, які не просто служать в лавах Збройних Сил України, а на рівні з усіма виконують бойові завдання та керують бойовими підрозділами безпосередньо на лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

Зауважимо, Шон Пенн – володар двох "Оскарів" за картини "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк" , "Золотого глобуса" та "Каннської пальмової гілки" а ще багатьох нагород. Останні двадцять років, крім знімань в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.

Читайте також: