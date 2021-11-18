Звезда Голливуда Шон Пенн посетил зону ООС

Актер пообщался с украинскими военными.

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн, который на днях приехал в Украину снимать документальное кино, посетил зону проведения Операции объединенных сил.

Так, американский кинорежиссер, который хочет рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в Украине, приехал в один из населенных пунктов Приазовья. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

Там Пенн пообщался с военными, которые противостоят российскому агрессору.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

"Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих — женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми исполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", — говорится в сообщении.

Шон Пенн / facebook.com/pressjfo.news

Заметим, Шон Пенн – обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Харви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви", а также многих наград. Последние двадцать лет, кроме съемок в кино, он занимается волонтерской деятельностью и снимает документалку в бедных странах, берет интервью у знаковых людей.

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