Интернет-сенсация кот Степан "обратился" к Бритни Спирс: "Приезжай в Харьков"

Звезда Сети "дал" эксклюзивное интервью в шоу "Сніданок з 1+1".

Кот Степан из Харькова – интернет-сенсация этой осени.

В ТикТок у него около миллиона поклонников, а в Instagram – почти 700 тысяч. Он стал популярным благодаря забавным фото и видео. Соцсети от его имени ведет хозяйка Анна, подобравшая его еще одномесячным котёнкам, у рынка. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Настоящую популярность Степан получил, когда его аккаунт заметила известная американская поп-певица Бритни Спирс. Она запостила фото пушистика в своем фотоблоге, и написала поклонникам: "Если вы потеряли со мной связь, знайте – я где-то зависаю с этим невероятным красавцем!".

Анна снимала ролики со Степаном под музыку Бритни Спирс и выкладывала в TikTok.

Ведущие "Сніданку з 1+1" – Неля Шовкопляс и Егор Гордеев "пообщались" со Степаном и расспросили о личном рецепте умиротворения, в кого он влюблен, чье ещё внимание мечтает привлечь. Кот-блогер заговорил голосом телеведущего Руслана Сеничкина. Все факты озвучены котом – полная правда. Накануне включения Руслан пообщался с хозяйкой Степана — Анной.

Кот "признался" в эфире 1+1, что за первые сутки после выхода поста у Бритни Спирс подписчиков на его аккаунте увеличилось на 15 000. И тысячи людей на разных языках пишут ему комплименты. Также он на всю Украину "заявил", что в скором времени планирует появиться на странице королевы Великобритании – Елизаветы II, и она забудет о своих любимцах – собачках породы корги.

"Посмотрите, как он смотрит, сидит, слушает, посмотрите на эти большие глаза. Просто невозможно не влюбиться!", — прокомментировала Неля Шовкопляс.

Кроме того, котик "рассказал", что ему 13 лет, он любит поспать, поесть и посидеть на кухне за бокалом игристого. Больше всего Степан любит корм с говядиной, но не прочь полакомиться и пиццей, фруктами или пирожным. А его единственная любовь – хозяйка Аня.

Напоследок интервью Степан обратился к Бритни Спирс: "Моя дорогая Бритни. Это твой Степан. Если ты слушаешь сейчас – я не могу жить один. Приезжай ко мне и я покажу тебе реальную сказку. Скучаю по тебе. Приезжай в Украину, в Харьков. От сердца, носа и лап – твой Степан".

Звезда "Тик Ток" кот Степан на прямом включении со "Сниданком с 1+1"

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