Інтернет-сенсація кіт Степан "звернувся" до Брітні Спірс: "Приїжджай до Харкова"

Зірка Мережі "дав" ексклюзивне інтерв'ю у шоу "Сніданок з 1+1".

Кіт Степан з Харкова – інтернет-сенсація цієї осені.

У ТікТок у нього близько мільйона шанувальників, а в Instagram – майже 700 тисяч. Він став популярним завдяки кумедним фото та відео. Соцмережі від його імені веде господарка Анна, яка підібрала його ще одномісячним кошеням, біля ринку. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

Справжню популярність Степан отримав, коли його акаунт помітила відома американська попспівачка Брітні Спірс. Вона запостила фото пухнастика у своєму фотоблогу, й написала прихильникам: "Якщо ви втратили зі мною зв'язок, знайте – я десь зависаю з цим неймовірним красенем!".

Анна знімала ролики зі Степаном під музику Брітні Спірс і викладала в TikTok.

Ведучі "Сніданок з 1+1" – Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв "поспілкувались" зі Степаном та розпитали про особистий рецепт умиротворення, у кого він закоханий, кого наступного мріє привабити. Кіт-блогер заговорив голосом телеведучого Руслана Сенічкіна. Усі факти озвучені котом – цілковита правда. Напередодні включення, Руслан поспілкувався з господаркою Степана – Анною.

Кіт "зізнався" в ефірі 1+1, що за першу добу після виходу поста у Брітні Спірс підписників на його акаунті побільшало на 15 000. І тисячі людей різними мовами пишуть йому компліменти. Також він на всю Україну "заявив", що незабаром планує з'явитися на сторінці королеви Великобританії – Єлизавети II, і вона забуде про своїх улюбленців – песиків породи коргі.

"Подивіться як він дивиться, сидить, слухає, гляньте на ці великі очі. Просто неможливо не закохатися!", – прокоментувала Неля Шовкопляс.

Окрім того котик "розповів", що йому 13 років, він любить поспати, поїсти та посидіти на кухні за келихом ігристого. Найбільше Степан любить корм з яловичиною, але не проти поласувати й піцою, фруктами чи тістечком. А його єдина любов – господарка Аня.

Наостанок інтерв'ю Степан звернувся до Брітні Спірс: "Моя люба Брітні. Це твій Степан. Якщо ти слухаєш зараз – я не можу жити один. Приїжджай до мене і я покажу тобі реальну казку. Сумую за тобою. Приїжджай до України, до Харкова. Від серця, носа та лап – твій Степан".

Зірка "Тік Ток" кіт Степан на прямому включенні зі "Сніданком з 1+1"

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