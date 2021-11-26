Топклуби АПЛ спробують підписати ключового захисника "Барселони"

"Каталонці" не можуть домовитися про новий контракт с Араухо.

"Барселона" безуспішно намагається домовитися про пролонгацію контакту з ключовим центрбеком команди Рональд Араухо. Ускладнює хід переговорів інтерес до 22-річного уругвайця з боку клубів АПЛ.

Про це повідомляє ESPN.

Зазначається, що послугами захисника цікавляться "Ліверпуль", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Таким чином футболіст, чий контракт спливає влітку 2023 року, може залишити свій нинішній клуб у найближчі два трансферні вікна. Барселона розглядає таку можливість, щоб не втратити гравця безкоштовно і поповнити скарбницю клубу, що пустує.

Цього сезону Араухо зіграв у 9 матчах "Барселони" у чемпиіонаті Іспанії, забивши один гол;

Каталонський клуб займає 7 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 20 очків.

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