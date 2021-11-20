Зірка "Барселони" передчасно завершить кар'єру через проблеми з серцем - журналіст

Аргентинець оголосить про своє рішення наступного тижня.

Нападник іспанської "Барселони" Серхіо Агуеро достроково завершить ігрову кар'єру через проблеми з серцем.

Про це повідомив у Twitter авторитетний журналіст Жерар Ромеро.

За його інформацію, наступного тижня буде скликана пресконференція, де 33-річний аргентинець оголосить про своє рішення повісити бутси на цвях.

Раніше повідомлялося, що Агуеро пробуде без футболу щонайменше три місяці, протягом яких лікарі ретельно будуть стежити за станом його здоров'я. Сам аргентинець у соцмережах написав, що виконує всі вказівки лікарів і "налаштований позитивно" щодо свого одужання.

Нагадаємо, під час матчу 12-го туру іспанської Ла Ліги проти "Алавеса" нападник "Барселони" відчув дискомфорт та біль у грудях. Інцидент трапився на 38-й хвилині поєдинку. Як наслідок, Агуеро миттєво замінили та доправили до лікарні, де йому зробили кардіологічне обстеження.