Звезда "Барселоны" преждевременно завершит карьеру из-за проблем с сердцем - журналист

Аргентинец объявит о своем решении на следующей неделе.

Нападающий испанской "Барселоны" Серхио Агуэро досрочно завершит игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщил в Twitter авторитетный журналист Жерар Ромеро.

По его информации, на следующей неделе будет созвана пресс-конференция, где 33-летний аргентинец объявит о своем решении повесить бутсы на гвоздь.

Ранее сообщалось, что Агуэро пробудет без футбола минимум три месяца, в течение которых врачи тщательно будут следить за состоянием его здоровья. Сам аргентинец в соцсетях написал, что выполняет все указания врачей и "настроен положительно" по поводу своего выздоровления.

Напомним, во время матча 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" нападающий "Барселоны" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.