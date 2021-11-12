Звезда мирового футбола может преждевременно завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Его результаты анализов оказались хуже, чем ожидалось.

Звездный футболист испанской "Барселоны" Серхио Агуэро может досрочно "повесить бутсы на гвоздь".

Как сообщает AS, у 33-летнего аргентинца обнаружены серьезные проблемы с сердцем.

Отмечается, анализы Агуэро оказались хуже, чем ожидалось. В этой связи врачи не исключат, что 33-летний аргентинец будет вынужден завершить карьеру, хотя раньше ему прогнозировали возвращение на поле через три месяца.

Ранее появилась информация, что врачи в течение трех следующих месяцев будут следить за лечением футболиста. Пока известно, что у Агуэро обнаружена патология, которая и может привести к тому, что он навсегда распрощается с футболом.

Напомним, что 33-летний аргентинец во время матча 12-го тура испанской Ла Лиги против "Алавеса" почувствовал дискомфорт и боль в груди. Инцидент произошел на 38-й минуте поединка. Как следствие, Агуэро мгновенно заменили и доставили в больницу, где ему провели кардиологическое обследование.

Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы. На его счету один гол в пяти матчах "блаугранас" во всех турнирах;

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