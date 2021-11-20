На Донбасі запанувала тиша: останні новини з фронту

На Донбасі запанувала тиша: останні новини з фронту

Від початку доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

На Донбасі від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 20 листопада 2021 року.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить в те, що Росія наважиться на відкрите вторгнення на територію України.

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