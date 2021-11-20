У Міноборони не вірять у відкритий наступ Росії

У Міноборони не вірять у відкритий наступ Росії

Резніков переконаний, що Україна здатна захиститися

Міністр оборони Олексій Резніков не вірить, що Росія наважиться на відкрите вторгнення на територію України.

Про це він сказав під час інтерв'ю "Голосу України".

Резніков вважає, що напад малоймовірний, адже Україна може дати відсіч.У відповідь на питання про великий наступ Росії і захоплення територій він коротко відповів: "Не вірю в це".

"Наші збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандувачем чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Читайте також: