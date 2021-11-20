В Україні здорожчали огірки і капуста, подешевшали - кабачки

Причина зміни цін - похолодання.
В Україні на гуртових ринках через похолодання здорожчали деякі овочі.
Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.
Зокрема, виросли у ціні огірки та білоголова капуста. Огірки нині коштують 45-50 грн/кг. Ціни на капусту різні - залежно від сорту. Зокрема, білоголова вартує 6-6,5 грн/кг. Вартість молодої капусти - 8-10 грн/кг, пекінської – 7-10 грн/кг, червоноголової – 10 грн/кг, савойської – 10-14 грн/кг, цвітно ї– 20, брюссельської – 85 грн/кг.
На ринку "Неждана" тим часом подешевшали кабачки. За кілограм просять 30 грн, що на 5 грн менше.
Вартість таматів теж різна: червоний – від 6 до 17 грн/кг, рожевий – 20 грн/кг, чорний – 25 грн/кг.
Червоні конусовидні перці – 15-26 грн/кг, стиглі кубовидні – 40 грн/кг.
Картопля – 6 грн/кг. Морква – 4.5-6 грн/кг. Цибуля – 8-9 грн/кг. Буряк – 9.5 грн/кг.
Як повідомлялося, до України у жовтні ввезли з-за кордону рекордну кількість сиру - 4,2 тис. тонн. Основними постачальниками сиру до України стали: Польща (41%), Німеччина (14%) та Нідерланди (11%). Тим часом український сир везуть до Казахстану (70%) та Молдови (25%).
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