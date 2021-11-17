До України імпортували рекордну кількість сиру: звідки везуть

Собівартість імпортного продукту зросла.

До України у жовтні ввезли з-за кордону рекордну кількість сиру - 4,2 тис. тонн.

Про це повідомляє видання ІНФАГРО.

Зазначається, що це половина середньомісячного продажу. Видання пише, що собівартість імпортних сирів "Гауда" і "Ементаль" зросла. Втім, різниця з українським сиром не суттєва.

Основними постачальниками сиру до України стали: Польща (41%), Німеччина (14%) та Нідерланди (11%). Тим часом український сир везуть до Казахстану (70%) та Молдови (25%).

Видання зазначає, що українські сировари надалі піднімають ціни та скорочують акційні розпродажі, втрачаючи водночас обсяги реалізації на користь продавців імпортного сиру. Експерти вважають: незважаючи на високі ціни на вітчизняний та і імпортний сир, торговці розраховують на традиційно хороші грудневі продажі напередодні свят.

В Україні протягом останніх п'яти місяців в Україні вартість молока зросла на 16%. Такий рівень цін на молоко-сировину суттєво перевищує середній показник по країнах ЄЄ. До прикладу, в Угорщині, Латвії, Словаччині та Польщі вартість не перевищує 32-33 євро за 100 кілограмів. Натомість у нашій країні ціна на молоко у другій половині 2021 року суттєво зросла: від 35 до 41 євро.

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