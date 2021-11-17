В Украину импортировали рекордное количество сыра: откуда везут

Себестоимость импортного продукта выросла.
В Украину в октябре ввезли из-за границы рекордное количество сыра – 4,2 тыс. тонн.
Об этом сообщает издание Инфагро.
Отмечается, что это половина среднемесячных продаж. Издание пишет, что себестоимость импортных сыров "Гауда" и "Эменталь" выросла. Впрочем, разница с украинским сыром не существенна.
Основными поставщиками сыра в Украину стали: Польша (41%), Германия (14%) и Нидерланды (11%). Тем временем украинский сыр везут в Казахстан (70%) и Молдову (25%).
Издание отмечает, что украинские сыровары в дальнейшем поднимают цены и сокращают акционные распродажи, теряя при этом объемы реализации в пользу продавцов импортного сыра. Эксперты считают: несмотря на высокие цены на отечественный и импортный сыр, торговцы рассчитывают на традиционно хорошие декабрьские продажи накануне праздников.
В Украине за последние пять месяцев в Украине стоимость молока выросла на 16%. Такой уровень цен на молоко-сырье существенно превышает средний показатель стран ЕЕ. К примеру, в Венгрии, Латвии, Словакии и Польше стоимость не превышает 32-33 евро за 100 кг. В нашей стране цена на молоко во второй половине 2021 года существенно выросла: от 35 до 41 евро.
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