В Украине подешевели помидоры, а свекла наоборот – добавляет в цене

В Украине подешевели помидоры, а свекла наоборот – добавляет в цене

По прогнозам фермеров, главный овощ борщового набора продолжит дорожать.

В Украине после завершения сезона начали дешеветь тепличные помидоры, а вот свекла наоборот прибавила в цене.

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Об этом сообщает EastFruit.

Так, отмечается, что украинские производители вынуждены снижать цены на тепличный томат, несмотря на то, что текущий оборот под этой культурой уже подходит к концу. Основной причиной удешевления тепличного томата стало присутствие на рынке больших объемов продукции плохого качества.

Таким образом, на сегодняшний день местные тепличные комбинаты отгружают томаты по 20-27 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой недели. Импортные томаты (в основном турецкие) поступают в продажу по 22-30 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем на первые партии этой продукции.

В настоящее время цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, украинские фермеры повышают цены на столовую свеклу, даже несмотря на низкий спрос. Главной причиной подорожания называют ограниченное предложение овоща на рынке, а также снижение валового сбора культуры в текущем сезоне.

Таким образом, только с начала текущей недели столовая свекла на украинском рынке подорожала в среднем на 17% и стоит по 6-8 грн/кг в зависимости от качества, объема партии и региона.

Итак, на сегодняшний день украинские производители предлагают столовую свеклу в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако даже в таких условиях многие фермеры предпочитают воздерживаться от активных продаж в ожидании дальнейшего ценового роста в этом сегменте.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских рынках и в магазинах цена на сало достигла рекордной отметки.

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