В Украине дорожают книги: какие причины

В то же время спрос на них падает.

В Украине дорожают книги. За год цены выросли на 35-40%.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 9 ноября.

Эксперты объясняют, что основная причина – это подорожание бумаги на мировом рынке и ее дефицит. Прибавила в стоимости и краска. В то же время, спрос на книги сначала упал на 20% в прошлом году, а потом еще раз на 20% уже в этом году.

Представители издательств говорят, что пока цены удается сдерживать, потому что есть много накопленного товара. Но уже со следующего года прогнозируется рост стоимости книг.

Миллиард деревьев, украеродвижение, подорожание книг – Экономические новости

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