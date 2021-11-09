Родила первенца в 5 лет: история самой молодой в мире мамы

Родила первенца в 5 лет: история самой молодой в мире мамы

К десяти годам сын маленькой мамы считал ее своей сестрой.

Пятилетняя Лина Медина из Перу 14 мая 1939 года с помощью кесарева сечения родила здорового мальчика, весом почти 3 килограмма. С этого момента девочку считают самой молодой мамой в истории человечества.

В апреле 1939 года маленькая Лина пожаловалась маме, домохозяйке Виктории Лосее, на сильную боль в распухшем животе. Тогда родители показали девочку местным знахарям. Те предположили, что у ребенка опухоль и посоветовали родителям отвезти его в ближайшую больницу.

После многих обследований врачи констатировали 7 месяц беременности.

Отец девочки отвез ее в столицу Перу, чтобы убедиться в заключении врачей.

Лина Медина на седьмом месяце беременности / mirror.co.uk

Спустя полтора месяца маленькая Лина с помощью кесарева сечения родила сына. Мальчик был вполне здоров и весил 2,7 килограмма. Его назвали Герардо в честь принимавшего рода врача-акушера.

Медики обнаружили, что Лина забеременела из-за состояния, которое называют "преждевременным половым созреванием" — когда детский организм уже полностью сформирован.

В медицинских записях девочки, из-за которых история стала известной миру, отмечается, что до четырех лет грудь маленькой Лины была полностью развита. По словам матери, месячные у Лины начались в три года, хотя в медицинском заключении из Перу отмечено, что менструальный цикл ребенка начался еще с восьми месяцев.

Лина с врачом, принимавшим роды / mirror.co.uk

Отец маленького Герардо до сих пор остается неизвестным. Тогда по подозрению в изнасиловании задержали родного папу маленькой Лины Тибурело Медина . Однако из-за отсутствия доказательств его отпустили. Такое же подозрение выдвинули и двоюродному брату Лины, но доказательств преступления снова не нашли. Оба свою вину решительно отрицали.

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Сама Лина, забеременевшая в четыре года, не смогла дать точного ответа на вопрос об отце ребенка. Специалисты предполагали, что она, возможно, и не знала этого, ведь была совсем маленькой.

Через два года после рождения сына Лину осмотрел детский специалист. Уровень интеллекта девочки по словам медика был выше среднего, а ее ребенок рос "совершенно нормальным".

В течение всей жизни Лина относилась к Герардо как к младшему брату. Бабушка и дедушка мальчика воспитывали его как своего сына. Лишь в 10 лет Герардо узнал, что Лина ему на самом деле не сестра, а мама.

Лина со своим сыном Герардо / mirror.co.uk

Позже уже взрослая Лина Медина вышла замуж и в 1972 году родила второго сына.

Лина никогда не давала интервью и отказывалась от всех предложений журналистов поведать свою историю. Ей даже предлагали большие деньги, но решение самой молодой в мире мамы было непоколебимо.

Девушка с мужем продолжили жить в бедном районе столицы Перу. О дальнейшей судьбе Лины почти ничего не известно.

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